LÕBUSAD KLÕPSUD | Printsess Charlene üllatas Monacos turiste ja poseeris nendega ühispiltidel

Charlene on pikalt avalikku tähelepanu vältinud, kuid viimasel ajal on ta taas esinenud mitmel tähtsal üritusel. Charlene'i ja tema abikaasa prints Alberti pealtnäha pingelisest suhtest on räägitud alates printsessi Monacosse naasmisest ning kuuldavasti on paar isegi lahutamas. Ka kehakeeleeksperdid kinnitavad, et Charlene ei paista oma abielus õnnelik olevat.