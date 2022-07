Võttis pojast eeskuju? Elon Muski isa sai kogemata oma kasutütrega lapse ja on nüüd seitsme lapse isa

Errol Musk on salaja saanud lapse oma glamuurse kasutütre Jana Bezuidenhoutiga. Eloni 76-aastane isa sai endast poole noorema kasutütrega tütre 2019. aastal, kuid alles nüüd tuli see päevavalgele. „Ainuke asi, milleks me Maal oleme, on paljunemine,“ sõnas Errol kolmapäeval Briti ajalehe The Sun, kui kinnitas tütre olemasolu.

On näha, et Errol nõustub selles osas oma poja Eloniga, kuna ka too on maininud varem, et tema soov on paljuneda. Nimelt sai Elon ühe oma ettevõtte tegevjuhiga salaja kaksikud kõigest paar nädalat enne, kui sündis Eloni ja tema endise tüdruksõbra Grimesi teine laps.

Errol tunnistas, et tema kaaslase Jana rasedus oli ootamatu ning enam nad koos ei ela. Errol tõi lahkumineku põhjuseks nende 41-aastase vanusevahe. Paar aastat tagasi sündinud pisitütar on paari jaoks teine laps, neil on juba 5-aastane poeg, kelle nimi on Elliot Rush. „See ei ole praktiline, ta on 35-aastane. Ta võib kunagi minu juurde veel tagasi tulla, kui ma siis veel elus olen,“ rääkis Errol ajalehele lahkumineku tagamaid.

Muskide sugupuu on küllaltki keeruline - Errolil on seitse last ja tema pojal Elonil veelgi rohkem, vahendab New York Post. Errol on jõukas Lõuna-Aafrika insener ning ta abiellus 1970. aastal modelli Maye Haldeman Muskiga, kellega ta sai kolm last: Eloni, Kimbali ja Tosca. Nad läksid lahku 1979. aastal ja peagi abiellus mees Heide Bezuidenhoutiga, kellel oli juba kaks last - üheks nendest oli Jana. Heide ja Errol said kaks bioloogilist last, kuid mees aitas ka Janat kasvatada. Tüdruk oli kõigest 4-aastane, kui Errolist sai tema kasuisa. Heide ja Errol jõudsid abielus olla 18. aastat, siis nad lahutasid.