ETV ja ETV2 uueks peatoimetajaks saab Urmas Oru

„Meil on heameel, et ETV ja ETV2 uue peatoimetaja otsingud lõppesid edukalt. Veelgi enam, et telekanaleid hakkab juhtima inimene, kelle kogemused telemaastikul on sedavõrd silmapaistvad,“ märgib ERR-i juhatuse liige Toomas Luhats.



Urmas Oru oli enam kui 16 aastat Kanal 2 peadirektor ning viimasel viiel aastal kuulus ta Eesti Rahvusringhäälingu juhatusesse, vastutades teletoimetuste ja -tootmise eest. „Suhtun suure lugupidamise ja austusega kõigi nende inimeste panusesse, kes on läbi aegade aidanud luua ja edendada ETV ja ETV2 sisu ning mainet. Peame neid traditsioone ja tugevusi hoidma ning samal ajal olema valmis edasi liikuma ja tulema toime meid ümbritsevate üha muutlikumate olukordadega,“ sõnab juuli lõpus peatoimetaja kohale asuv Urmas Oru.