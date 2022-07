KROONIKA MÄRKAMISED | Robert Rool sai isaks, Lenna ja Lauri teevad suhtekoolituse

Setomaal elavad muusik Lenna Kuurmaa ning näitleja ja ettevõtja Lauri Mäesepp astuvad üles Haapsalu linnuses toimuval enesearengufestivalil, et rääkida oma suhtest ja pereelust ning jagada inspiratsiooni ja motivatsiooni, et oma elus soovitud suunas edasi liikuda. Lenna ütleb, et nad ootavad oma nii-öelda perekooli kõiki, kuid ilmselt olevat pereinimestel rohkem äratundmist nende jagatud õppetundidest.