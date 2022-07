Intsikurmu festival avalikustas kogu tänavuse festivaliprogrammi

Muusikaprogrammis keskendutakse põnevatele pärlitele alternatiivmuusikas. Festivali esimesel päeval astub pealaval üles Leedu superstaar THE ROOP, kelle hitt „Discoteque“ võitis Eurovisionil 2021. aastal publiku südame. Välismaalt on programmis veel esindatud Inglismaalt pärit art rock'i ja neopsühhedeelia ansambel Django jango, Taani indie-bänd Efterklang, Inglismaa räpp-artist Noisy, eksperimentaalset džässi viljelev Jaga Jazzist Norrast ning rokkbänd The Holy Soomest.

Esmakordselt liigub Tallinnast välja ka Queer ja LGBTQ+ skene tuntuim peosari BÄM!, et Intsikurmu metsapark eriti kuumaks kütta. Lavalt on oodata imelisi drag show'sid, hullumeelset tantsu, geniaalseid kostüüme ja ainult parimat tantsumuusikat. Kaasa tulevad Eesti kuulsaim drag queen Helgi Saldo, BÄMi ema ja 2022. aasta kultuuri Vikerkangelane Chloé Lagucci-Pedestrian, alati üllatav ja müstiline tõusev drag-täht Nasty Nikita Pedestrian, kes kokku moodustavad ikoonilise drag-perekonna House of Pedestrian. Neljandaks liikmeks on seekord kaasas Eestis vogue-kultuuri eestvedaja ning absoluutselt glamuurne Amory Tingz Revlon.