Viimane võimalus! Kohe lõppeb kandideerimine saatesse „Vallaline kaunitar“

Brigitte ootab oma südant võitma inimest, kellega ta võiks nii lõputult naerda ja lõbutseda kui ka kõigest koos üle saada ning armas ja rahulik olla – nagu ta ju tegelikult suurema osa ajast ongi. „Mees, kes soovib sarja kandideerida, peaks olema enesekindel ja tundma, et me sobime. Samuti olema teadlik minu elus toimuvast, sealhulgas ka saadete ja sotsiaalmeediaga seonduvatest teemadest. Talle peaks meeldima julged naised ning ta peaks suutma toime tulla avaliku tähelepanu ja kuulsusega, mis sarjaga iseenesestmõistetavalt kaasneb. Ja loomulikult olen ma alati hinnanud mehi, kes on hea huumoriga,“ kirjeldab Brigitte Susanne.

Eesti esimene Vallaline Kaunitar kinnitab, et ta tõepoolest otsib armastust. „Usun, et sarja satuvad õiged mehed, kes julgevad endale tunnistada, et ka nemad pole veel kedagi leidnud ja just mina olen naine, kes sobiks neile ideaalseks abikaasaks. Ma kavatsen selle inimesega koos olla elu lõpuni!“