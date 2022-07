Hollywoodi staar Constance Wu tõdeb, et pärast 2019. aastal lahvatanud sotsiaalmeediaskandaali kannatas ta enesetapumõtete all.

Vaidlused said alguse mõned aastad tagasi, kui sarjast „Fresh Off the Boat“ tuntud näitlejanna kirjutas Twitteris, et sari ei peaks tema hinnangul jätkuma. Postitus sai palju negatiivset vastukaja ning sarja fännid leidsid, et naine on käitunud lugupidamatult.