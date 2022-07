FOTOD | Õlle- ja muusikasõbrad on kogunenud Põlvamaale! Heida pilk festivalimelule

Just koroonaajal suurema hoo sisse saanud festival jätkab juba kujunenud traditsiooni erinevate väikepruulikodade õlle tutvustamisel raskemapoolse rokkmuusika saatel. Tänavu on esindatud 12 väikepruulijat ja esineb sama palju bände. Mekkida saab üle 40 erineva joogi, lisaks õllele kokteile, siidrit ja limonaadigi.



Eesti raske roki kahurväele lisaks astus reede õhtul peaesinejana üles Valgevene-Ukraina kultusbänd Lyapis Trubetskoy, mis võidelnud Putini ja Lukašenka režiimide vastu juba üle kümne aasta.



„Korraldame festivali selleks, et meil endal lõbus oleks, tundub, et meeldib teistele ka,“ ütleb Käbliku pruulikoja peapruulmeister Janar Karakatš ja lisab: „Kui paljud festivalid kasvavad aasta aastalt aina suuremaks, siis Käblikul seda plaani pole. Tuhat inimest on piir, kui talu maadele rohkem rahvast tuleks, poleks enam mõnus. Praegu on Käblikule hea tulla ka lastega, kõigile jätkub ruumi.“