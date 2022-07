Õõvastavad süüdistused! Liiguvad kuuldused, et Ricky Martinil oli seksuaalsuhe oma õepojaga

Juuli hakul ületas uudisekünnise, et Martini (50) vastu on Puerto Ricos esitatud kaebus paragrahvi alusel, mis puudutab koduvägivalda. Kes teda süüdistas, toona ei avalikustatud. Martin rääkis meediaavarustes, et tema pole kellegi õigusi rikkunud. Ehk - süüdistused ei vastavat tõele.

Nüüdseks aga on selgunud, et Martinit süüdistas tema enda õepoeg. Puerto Rico väljaanne El Vocero kajastas, et on kaebekirja näinud. Seal seisis, et too noorsand oli Martiniga suhtes seitse kuud, misjärel jättis laulja maha. Lahkuminek aga olevat Martinile valusalt mõjunud. Ta olevat käinud korduvalt ka õepoja maja juures luuramas.

Iltalehti viitab, et noormees on Dennis Yadiel Sanchez, kelle ema Vanessa Martin on Ricky Martini õde.

Martini advokaat Marty Singer aga ütles Billboard`ile, et Martin pole eal olnud ega ole ka tulevikus romantilises ja seksuaalses suhtes oma õepojaga. „See idee pole mitte vaid vale, vaid suisa tülgastav. Loodetavasti saab see mees (õepoeg - toim) vajaliku abi,“ viitas ta, et noorsandil võib olla vaimseid probleeme.

Puerto Rico kohus aga leidis, et Martinile määratakse lähenemiskeeld ehk ta ei tohi enam sugulase ligi kippuda. Otsuse täpsemat sisu ja tagamaid pole avalikkusele kommenteeritud.