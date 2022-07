FOTOD | Viljandist sai täna motopealinn: lisaks paraadile nägi ka kärmet mäkketõusu

Alustuseks koguneti Vabaduse platsile, kus toimus mootorrataste näitus. Üks uhkem kui teine. Pärast seda startis motoparaad, mille raames sõideti mööda linna. Publiku jaoks oli eriti huvitav Kõrgemäel toimunud mäkketõusu kiirendusvõistlus, kus tuli kõige kiiremini mäkke saada. Raua tänaval oli ka tagarattal aeglusõit.



Kõrgemäe tänav on kohati üle 18-protsendise kaldega tänav, mis on üks järsemaid Eestis. Sellel 297-meetrisel lõigul on kõrguste vahe 32 meetrit.