Kauged väljakutsed! Martti Hallik ja Liina Ariadne Pedanik kavatsevad kodumaa tolmu jalgelt pühkida

Martti rääkis Õhtulehele, et sai USAs tööpakkumise. „Teen praegu siit tööd ja otsime viisaadvokaati, kes aitaks meil teha Ameerika viisad, et saaksime sinnapoole kolida,“ märkis ta.

„Lähemegi sinna sellepärast, et meile meeldib elamusi saada, me ei lähe sinna, sest tahame maja ja sõita uhke autoga,“ lisas Martti. „Siin on väga halvasti – Putin, globaalne soojenemine, kogu aeg mingid jamad.“