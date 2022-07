Läbikukkunud promotrikk või ongi sõrmus sõrmes? Selgus tõde räppar AG ja noore ilmatüdruku pulmade kohta

Kahe noore artisti suhe on tekitanud poleemikat juba nende teineteise leidmisest saadik. Nimelt paljastasid AG, kelle kodanikunimi on Silver Orissaar, ja Beatrice, et nad on suhtes, vahetult pärast neiu 18. sünnipäeva. Sotsiaalmeedias hakati räpparit süüdistama selles, et nende vanusevahe on liiga suur selleks, et ta oleks võinud alaealise neiuga semmida.