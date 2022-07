Kartulisalat tõi karmid süüdistused: kas supermodell Irina Shayk toetab Ukraina sõda?

Venemaal sündinud, kuid modellikarjääri tõttu juba 20 aastat välismaal elanud Irina Shayk on Ukraina sõja teemal olnud vägagi kidakeelne. Tema hiljutine postitus on pannud tema jälgijaid arvama, et 36-aastane kaunitar on sõda toetamas.