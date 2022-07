Tom Cruise - saientoloogia usku staar, keda armastatakse vihata, aga naised langevad lühikese mehe ees

Juuli algul oma 60. sünnipäeva tähistanud Tom Cruise on teinud järjekordse isikliku rekordi. Selle kevadsuve ülemaailmne menufilm „Top Gun: Maverick“ on esimene, kus Cruise mängib peaosa ja mis on sisse toonud üle miljardi dollari. Vähemalt nii kinnitab „The Hollywood Reporter“. Cruise on küll olnud juba palju aastaid kinomagnet, kes toob hulga publikut saali ja suure hulga dollareid tootjatele, aga nii uhke tulemuseni jõudis ta esmakordselt alles küpses keskeas.