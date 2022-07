KUULA | Netflixi hittsari tõstab vanad tegijad taas pildile: Metallica 37 aasta tagune lugu vallutab edetabeleid!

Kate Bushi 80ndate hittlugu pealkirjaga „Running Up That Hill“ tõusis tänu sarjale „Stranger Things“ edetabelite tippu. Sama juhtus ka Metallica 37 aastat vana looga „Master of Puppets“. Viimati jõudis Metallica Ühendkuningriikides edetabeli Top 40 hulka 2008. aastal.

Metallica lugu kasutati sarja neljanda hooaja viimases osas ühe võtmestseeni ajal. „Master of Puppets“ on hetkeseisuga Spotifys 50 enim kuulatud loo seas ning Apple Musicus Top 100 hulgas. Inglismaa edetabelites on laul hetkel 22. kohal.

Bändiliikmete sõnul ei pidanud nad kaua mõtlema, enne kui lubasid oma muusikat „Stranger Thingsis“ kasutada. „Olime šokis, nähes, millise stseeni ajal meie muusikat rakendati – see oli midagi teisest maailmast,“ ütlesid muusikud. „Ootasime väga, et lõpptulemust näha, ja kui see juhtus, olime lihtsalt sõnatud.“