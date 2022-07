Konkurentsi pinges murdunud muusik läks Koit Toomele kallale: mind oodati põõsas

„Ma ei ole kusagil seda väga rääkinud, aga see vastab tõele,“ tunnistas Koit. „Kui mina katsetele läksin, oli tegelikult pool albumist juba linti lauldud. Ühel noormehel ja ühel tüdrukul. Kui ma esimest korda stuudiost välja läksin, siis mind oodati põõsas, jah,“ naeris muusik nüüd. Koit selgitas, et mõistab noormehe nördimust, kuid temal ei olnud toonastest diilidest mingitki aimdust. Teda kutsuti lihtsalt katsetele.

Koit andis möödunud nädalal välja uue suvise singli, mis kannab pealkirja „Stop“. „See suvi erineb kardinaalselt eelnevatest selle poolest, et me filmime üht uut telesaadet, mis on pool minu suvest ära võtnud,“ avaldas Koit. Tegu on uue adrenaliinist pakatava saatesarjaga, mille tegemises löövad kaasa ka Saara Pius ja Indrek Raadik. „Pöördes“ esimene hooaeg jõuab teleekraanidele oktoobris.