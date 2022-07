PULMAKELLAD | Lauljatar Jennifer Lopez abiellus salaja oma suure armastuse Ben Affleckiga

Jennifer teatas rõõmsast uudisest oma veebisaidil On The JLo. Fännid hõõrusid imestusest silmi, nähes, et naine avaldas uudiskirja teise perekonnanimega. „Armastusega, proua Jennifer Lynn Affleck,“ kirjutas ta teadaande lõppu.

Jenniferil on suhtest Marc Anthonyga kaks last. Benil on aga suhtest Jennifer Garneriga kolm last.