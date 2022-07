VÕRDLE | „Breaking Bad'i“ staar on pärast seriaali lõppemist teinud läbi meeletu muutuse

Cranston, kelle tegelaskuju Walter White sai „Breaking Bad'is“ vähidiagnoosi, on fännidele mällu sööbinud kiilaka prille kandva mehena, kuid päriselus on ta nüüdseks kasvatanud endale pikad juuksed ja uhke habeme.

Kuigi 66-aastane näitleja saavutas suurema tuntuse alles „Breaking Bad'is“ mängides, siis tegelikult on tema Hollywoodi karjäär kestnud juba üle 35 aasta. Enne hittseriaalis peaosa saamist mängis ta mitmetes teistes tuntud seriaalides, näiteks „Malcom in the Middle“ ja „Murder She Wrote“. Walter White'i portreerimise eest võitis ta Emmy auhinna lausa kolmel järjestikusel aastal.