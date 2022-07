Räppar Cardi B paljastas tegeliku põhjuse, miks ta kunagi lapsehoidjat palganud ei ole

„Vaid vähesed naisartistid on oma karjääri alguses lapsi sünnitanud. Mul polnudki esimest albumit veel väljas, kui sain teada, et olen rase. Kõik mu lähedased muretsesid mu tuleviku ja karjääri pärast. Ütlesin neile, et muretseda pole vaja, sest palkan lapsehoidja, kes on alati minuga,“ rääkis Cardi B.

Naisräppar kutsus appi siiski oma vanemad, kuid hiljem sai aru, et see oli halb mõte. „Su vanemad on oma elu elanud ja oma lapsed üles kasvatanud. Nad on vanemad inimesed ja neil pole sama energiat kui 20ndates eluaastates. Ma olen alati oma laste jaoks olemas,“ selgitas ta.

Uhke sünnipäev

Ameerika räpparid Cardi B ja Offset tähistasid juulikuu alguses oma tütre neljandat sünnipäeva. Jõukad vanemad viisid oma tütre uhkesse kommipoodi ja kinkisid talle sünnipäevaks lausa 50 tuhat dollarit sularahas.

Offseti Instagrami postitatud videos oli näha paari ühist tütart Kulture'it, kes musta maasturi aknast välja kummardades palus isal talle suhkruvatti osta. Mõni hetk hiljem hoidis ta käes sularaha pakki.

Cardi ja Offseti peres kasvab kaks last. Offsetil on varasematest suhetest kolm last.

Nad abiellusid salaja 2017. aasta septembris ja tegid uudise avalikuks kuu hiljem ühiselt lava peal. 2020. aasta sügisel naisräppar oli Offseti vastu sisse andnud lahutuse, siis oli nende side jälle nii palju tugevnenud, et naine otsustas lahkuminekule pidurid tõmmata.