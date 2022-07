Valgeranna Festivalil esinevad sel aastal nii armastatud Eesti muusikud kui ka rohkem tuntust kogunud artist üle kogu maailma

Päikeseline Pärnumaa ootab sel nädalavahetusel taas Valgeranna Festivali nautima. Ees ootab kaks päeva täis muusikat, meelelahutust, head toitu ja suurepärast seltskonda. Peaesinejaks on Londonist pärit duo SIGMA, kelle megahitti „Nobody To Love“ teab iga muusikafänn ning kelle lood vaid kuu aega tagasi ilmunud teiselt albumilt „Hope“ on juba kogunud sadu miljoneid kuulamisi Spotifys. Valgeranna Festivalil on suurepärane võimalus selliste lugude nagu „Stay“, „Changing“, „Find Me“, „2 Hearts“, „Anywhere“ jt taustal hommikuni tantsida.

„Mul on väga hea meel, et Valgeranna Festival on pandeemia-aega trotsides toimunud alates 2016. aastast igal suvel ning jätkab ka sel aastal traditsiooni. Alati on rõõm kohata neid heatujulisi inimesi, kes on tulnud looduskaunisse Valgeranda head muusikat ja melu nautima,“ sõnab festivali peakorraldaja Emil Oja (BGM Management).