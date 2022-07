Mart Sanderile meeldib olla vaba: mul ei ole kunagi elus olnud pikemat suhet kui kuus kuud

Uksele tuleb mind tervitama esmajoones Kiisu, valge mänguhuviline kass. See on harukordne juhus, kus looma peremehel inspiratsioonist nimevalikul puudu on jäänud. Kohe ilmub ka tänase loo sangar Mart Sander (54). Neid uksepiitu olen kulutanud korduvalt varemgi, ainult et teistes rollides, kas kaas-saatejuhi, duetipartneri või näitlejana. Nüüd aga ootab mind ees uus väljakutse. Huvitav, mida seni avastamatut leiame Mart Sanderi elust vahetult enne tema 55. sünnipäeva.

Kõigepealt – ei. Ei! Minu elu ei ole turuplatsile laiali laotamiseks. Elu on põnev ainult siis, kui seal on saladused. Lisaks, kui kusagil reklaamitakse et „vahedalt aus“, siis reeglina see tähendab, et valetatakse nii, et suu suitseb. Ja üldse: 55 on uus 65. Keda need pensionäri saladused huvitavad?