„Mees, hoolitse enda eest!“ Prints Harry sattus üllatava asja tõttu kriitikalaviini alla

Veel mõned aastad tagasi oli prints Harry üks maailma ihaldusväärsemaid mehi. Ta on suutnud naiste südameid sulatada mitte ainult oma tiitlite ja seisuse tõttu, vaid ka oma pahapoisiliku välimusega. Kuid nüüd on asjalood muutunud, sest abielumeheks sirgunud Harry välimust on hakatud sotsiaalmeedias lausa mõnitama.