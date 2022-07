FOTOD | Kirglik suudlus! Peapiiskop Urmas Viilma tähistas abikaasaga pulma-aastapäeva: ees ootab järgmine veerandsada!

„Esimesed 25 aastat meie abielust on rõõmu ja tänuga seljataga – eest ootab järgmine veerandsada. Tänu Jumalale, kes meid meie ühisel teel on igati õnnistanud!“

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma ja tema abikaasa Egle Viilma abielusõrmused on valmistatud Urmase vanaema Estri sõrmusest, mis seotud Eesti saatuse ja ajalooga.

Urmase ja Egle abielusõrmused võivad välja näha üsna traditsioonilised, kuid on tehtud väga erilisest kullast – seda on sõrmusena kandnud mitu põlvkonda naisi. Urmase isapoolse vanaema Estri sõrmus on seotud ka Eesti saatusega.