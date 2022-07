Vaim valmis! Eesti edukaima rahvusvahelise karjääriga kitarrist Laur Joamets külastab augustis kodumaad

Täna Eestis ilmuv singel „Milk & Honey“ on lugu debüütalbumilt, mille produtsentideks on Vance Powell (teinud koostööd Jack White, Chris Stapleton'iga) ja Dave Schools (Widespread Panic, Hard Working Americans). Laul on saanud inspiratsiooni Põhja-Aafrika blues'i lihtsatest ja hingestatud riffidest, mis jutustavad oma sügavat story't. Laura kirjeldab pala saamislugu järgmiselt: „Meloodia inspireeris mind kirjutama oma teekonnast, kuidas ma lapsena Lõuna-Aafrikast USA-sse tulin. „Milk & Honey“ räägib lootusest seoses tulekuga uuele maale ning kirjeldab nullist alustamise tõuse ja mõõnasid. Rida laulus „No more walls, we all belong“ sümboliseerib American Dream'i, kuhu kõik on oodatud ja kus kõik kuuluvad kokku.“