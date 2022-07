Kuulujutud said kinnitust! Rootsi politsei vahistas segastel asjaoludel maailmakuulsa räppari

Kuulujutud Drake'i vahistamisest hakkasid levima eelmisel nädalal, kui muusik postitas Instagrami salapärase pildi Rootsi politsei kirjast. Käisid kõlakad, et Drake arreteeriti narkootikumide tarbimise tõttu. Artisti meeskond väitis USA meediale, et Drake viibib hotellis ega ole vahi all.

Drake käitus võimude suhtes agressiivselt. Arreteerimise ajal muusik väidetavalt karjus ametnike peale ning ähvardas, et tal on juurdepääs maailma parimatele advokaatidele. Expresseni andmetel viidi Drake Norrmalmi politseijaoskonda. Praeguseks hetkeks on ta juba vabastatud, kuna ajakirja allikate sõnul keeldus räppar vereproove andmast. Eeluurimine on lõppenud.