VÕRDLE | Janet, kuhu su nina on kadunud? Lauljatar läheb iluoppidega üha enam oma kuulsa venna nägu

Lauljatar Janet Jackson on pärast oma kuulsaima venna Michaeli varajast surma hoidnud aina enam avalikkuse eest eemale. Kuid viimasel ajal tundub, et iga avaliku üritusega, mida 56-aastane staar väisab, on tema nägu muutumas aina sarnasemaks varalahkunud vennaga.