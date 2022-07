KROONIKA ARHIIVIST | Rammsteiniga koos tuuril. „Kurat! Sel ajal kui meie teeme laval tööd, tõmbavad lava taga vargad ringi!“

Kontserdipaik New Sportshalle. Jääkülm tualettruum ja langenud krohviga lavatagused ruumid ei jäta eriti šikki muljet. Kuid see polegi oluline.

Kuus tundi tagasi alustas NBS sõitu Leedu pealinna, et anda seal oma esimene kontsert koos Rammsteiniga. Poistel on seljataga nädalane Soome-tuur ning nad on pisut väsinud.

Me seisame Riia–Vilniuse maanteel ja suitsetame. No Big Silence’i (NBS) solist Cram õngitseb õllekastist viimase purgi ja haigutab sügavalt. Ta arutleb, kas rüübata õlu kohe ära või jätta hiljemaks.

Üks veetlev punapea võtab sihikule Rammsteini klahvpillimängija Flake Lorenzo. Kruspe limpsib baarileti ääres õlut ja paneb oma komplimentidega modellivälimusega baaridaami punastama. „See on sada protsenti rock’n’roll,“ kiidab Cram. Vastu hommikut hakkab lund sadama. Vilniusele on värvid tekkinud.

Cram paneb plaadimasinasse Soome pundi Eläkeläiset plaadi ja keerab heli põhja. NBSi jaoks on tööpäev lõppenud. Aeg on õlut võtta.

„Kurat! Sel ajal kui meie teeme laval tööd, tõmbavad lava taga vargad ringi,“ röögatab Cram. Laulja viha põhjustab riietusruumi uksele kinnitatud kaardi kadumine. Rajasaare tõi sildi kirjaga: pornostaarid, palume proovis vaikust! Saksamaalt ja see on NBSi mitmel kontsertreisil saatnud.

NBS tormab lavale. „Kas see on Rammstein?“ uurib leedulanna Giedre. Ei, NBS. „Nad on niisama head kui Rammstein,“ kilkab neiu ja sukeldub rahvakeerisesse.

Saadetakse politseieskordiga Riiga

Vaatamata eelnevale ööle on hommik reibas. Külmad joogid kaovad bändimeeste kurku kui kerisele. Politseiauto lülitab sireenid undama ja eskort kihutab läbi Leedu Riia poole. Bussisõit kulub puhkusele.

Riia Radissoni hotelli ees on ootamas kümmekond autogrammikütti. Paar tundi vaba aega, ja karussell hakkab taas keerlema. Cram annab telefoniintervjuu Uno raadiole. Ees on paar usutlust kohalikele telejaamadele. NBS on Lätis kuum.

Rammstein tõttab pressikonverentsile. Sel korral jagavad vastuseid Schneider ja bassimees Oliver Riedel. Riedel on Rammsteini tegelastest kõige vaoshoitum. Ta peab tuuril kaasas oleva naise ja lapse eest hoolt kandma.

Paljad fännid

Riia suurim kontserdipaik Skonto Halle saab puupüsti rahvast täis. Rammsteini ja NBSi lavashowdes ei ole märkigi veedetud tormilisest ööst. Pigem on need veel kaasakiskuvamad kui Vilniuses. Bändidel on publik peos paari taktiga. Tuhanded inimesed on ekstaasis. Mõned julgemad piigad paljastavad ülakeha. Riiga on kontserti vaatama tulnud Terminaatori solist Jaagup Kreem. „Väga hea live!“ kiidab Jass.

Kontserdi ajal liigub rahva seas Rammsteini tiimi liige ja valib välja kümmekond tüdrukut, kellel avaneb võimalus lava taha bändimeestega kohtuma tulla. Riietusruumi uks jääb nende taga tükiks ajaks suletuks.

Riia afterparty peetakse Casablanca Clubis. Kaunid tüdrukud, tequila ja kanepilõhn annavad peole jumet. Flake saabub varahommikul Radissoni, piltilus lätlanna käevangus. Selline on Rammsteini argipäev.

Umbes kuus tundi hiljem ollakse Tallinnas. Show must go on!

„Edu valemit pole!“ Riia. Casablanca Club. Laual on sool, sidrun ja kandik tequilaga. Rammsteini kitarrist Paul Landers põrutab laksu kaktuseviina. „Väga hea naps!“ õhkab ta rahulolevalt. Ülejäänud bändimehed järgivad Landersi eeskuju. Paul, sa oled varem Eestis käinud. Mis sind Tallinnasse tõi? Olin Tallinnas aastaid tagasi vahetusõpilasena. Tol korral jättis linn väga sümpaatse mulje ning ma ootan väga sinna jõudmist. Flake, osalesite MTV Europe auhindade jagamisel. Mida sa sellest üritusest arvad? Minu arvates oli see võlts üritus. Võltsid naeratused, võlts sõbralikkus. Muide, meisse suhtutakse mujal maailmas nagu Ida-Euroopa inimestesse. Kahe maailma vaheline piir on selgelt tajutav. Kas idaeurooplased on kuidagi halvemad kui lääneeurooplased? Sugugi mitte. Siin kandis on inimesed hoopis sõbralikumad ja meeleolu parem. Me tunneme end siin nagu kodus. Noorusaeg tuleb meelde, meenuvad tuttavad lõhnad. Me ei tunne end superstaaridena. Oleme endiselt need ossid, kes aastaid tagasi. Richard, mida sa arvad soojendusbändist No Big Silence? Nende muusika on väga lahe, aga nimi on kuidagi imelik — No Big Silence. See võiks lühem ja löövam olla. Aga muidu suurepärane. Ma mängiksin nendega tulevikus meeleldi koos. Rammstein tuli kokku 1994. aastal. Te olite enne seda muusikat teinud. Mis bändides? Mina Orgasm Death Gimmicks, Paul ja Flake Feeling B-s, Till First Arsch-s, Oliver The Inchtabokatabels ja Christoph Die Firmas.