Endisest punkarist poliitik Tarmo Kruusimäe (55) ehk Kojamees on üks neist, kelle nimel on kõige rohkem Tallinna avalike ürituste korraldamise lubasid. Guinnessi rekordite raamatusse ta lubade taotlemisega veel ei pääse, kuid ukrainlaste kogukond on teda märganud ja ka väärikalt premeerinud. Ta on juba aastaid käinud Vene saatkonna ees pikette korraldamas.