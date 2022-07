FOTO | Pulmad jätkuvad! Värskelt abiellunud Lopez korraldab luksusvillas võimsa peo

Jennifer teatas rõõmsast uudisest oma veebisaidil On The JLo. Fännid hõõrusid imestusest silmi, nähes, et naine avaldas uudiskirja teise perekonnanimega „Armastusega, proua Jennifer Lynn Affleck,“ kirjutas ta teadaande lõppu. Pulmad said peetud Las Vegases ning osalesid vaid paari pereliikmed.

Ajakirja Page Six andmetel plaanivad Jennifer ja Ben pulmi kahe nädala pärast suuremalt tähistada. Abielupaaril on palju sõpru, keda Las Vegases kohal ei olnud.

Allika sõnul on tegemist kahe-kolmepäevase pulmaga. Arvatakse, et üritus peetakse Afflecki kinnistul USA Georgia osariigis. Page Six oletab, et pidustused võivad toimuda ka lähedal asuval saarel, mida iseloomustavad imekaunid liivarannad, tervisekeskused ja ajalooline tuletorn.

Paar kihlus tänavu aprillis. Ben tegi Jenniferile abieluettepaneku umbes 10 miljonit dollarit maksva sõrmusega, mida ehib roheline teemant. Näitlejanna hakkas mehega kohtamas käima 2002. aastal ning nad kihlusid aasta hiljem. Kõigi üllatuseks läks paar 2004. aastal vahetult enne pulmi lahku.

Jenniferil on suhtest Marc Anthonyga kaks last. Benil on aga suhtest Jennifer Garneriga kolm last.