TURNEE JÄTKUB | Tervisega kimpus olnud Bieber esineb edasi ning tervitab peagi Soome publikut!

Teadaanne ütleb, et pärast seda jätkub tuur mitme festivaliga Euroopas. See tähendab, et tervisehädade käes vaevelnud superstaar esineb 9. augustil ka Helsingis Kaisaniemi pargis.

Bieberi turnee algas veebruaris, kuid juunis jättis staar ootamatult mitmed kontserdid ära ja teatas, et on haige. Bieber avaldas hiljem, et kannatab näohalvatuse all.