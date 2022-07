VIDEO | Rong on juba läinud? Taksorooli keeranud Brigitte Susanne Hunt pani hurmurist kliendile silma peale

Nimelt käivitas aprillis tööd alustanud Forus Taxi projekti „Tuttavad näod“, mille raames Brigitte Susanne Hunt veetis ühe päeva takso rooli keerates. Peagi „Vallalise kaunitari“ saates endale kaaslast otsima hakkava Brigitte autosse istus ka üks noormees, kellega vesteldes tõdes Brigitte: „oota, ma keeran peegli kohe paremini, nii ilus mees on!“. Kas see tähendab nüüd, et kaunitari süda on juba, enne saate algust võetud?