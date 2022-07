Põhjanaabrite ebaõnn jätkub! Limp Bizkit tühistas Soome kontserdi: bändi tuleb asendama kohalik poplaulja

Soome meedia teatab, et bändile on leitud sobivad asendajad. Qstocki laupäevast peaesinejat asendab kohalik poplaulja Antti Tuisku. Uue esinejana astub lavale ka metalbänd Amorphis. „Meil vedas, et Amorphisel on võimalik Qstockil esineda,“ ütleb festivali direktor Mikko Forstén Qstocki pressiteates. „Laupäeva õhtu lõppeb tõeliselt muljetavaldava sõuga.“