VIDEO | „Kartus oli, et see kontsert jääb üldse ära!“ Milline oli tuju Rammsteini lõpututes järjekordades?

Täna õhtul aset leidvale Rammsteini kontserdile Tallinna lauluväljakul on saabumas umbes 65 000 külalist, mis tähendab, et juba tunde on erinevates sissepääsudes olnud sadu meetreid pikad järjekorrad. Kroonika uuris ootavatelt fännidelt nende meeleolude kohta. Tuleb välja, et paljud külalised olid arvestanud sellega, et kõik ei pruugigi õlitatult mööduda.