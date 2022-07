Indrek „Summer“ Raadik salahobist: sattusin sellesse juhuslikult

Indrek Raadik tegi esimesed sammud automaailmas juba selle sajandi alguses, kui hakkas mootorsõidukeid müüma. ,,Sattusin sellesse juhuslikult, aga nagu ikka, poisse need asjad huvitavad. Vahepeal tegin väikese kõrvalepõike, kuid alates 2011 olen automaailmas tagasi, alguses Amservis Toyota müüjana ja siis 2013. aasta teisest poolest Mercedese müüjana. Tänaseks on Mercedes-Benz olnud minu elus pea 9 aastat!’’

Kui Raadik peaks end kirjeldama autona, siis enda sõnul oleks ta ‘’pisut suurem ja mahukam mõnus perepill, näiteks Mercedes-Benz V klass’’. Unistuste auto peale mõeldes, jääb Indrek praktiliseks ning toob jällegi välja eelmainitud automudeli. ,,Kuna mu pere on suur, siis on kohustuslik kuus kohta ja piisavalt ruumi. Kui Mercedese brändi müüs Eestis veel Silberauto, võimaldati tööautona mulle just see mudel,’’ meenutab Indrek.

Peadpööritav saatesari

Sügisel stardib pulssikergitav meelelahutussari ,,Pöördes’’, kus tuleb kokku adrenaliinifännidest saatejuhtide kolmik koos Indrek Raadiku, Saara Piusi ja Koit Toomega. Indrek meenutab, et tee ,,Pöördes’’ projektini algas juba eelmise aasta lõpus, kus firma jõulupeol palus sarja produtsent Karl Kermes tal mängida üht tegelast. Kevadel helistas juba Kermes aga seriaali ideega ja pakkus Indrekule saatejuhi kohta. ,,Kuna minu viimased pea 9 aastat on möödunud peaasjalikult autosid müües ja klientidega suheldes, siis tundsin, et see on asi, mis võiks minu igapäevarutiini murda ning anda uue hoo. Mõtlemine polnud pikk, andsin jah sõna kiirelt!’’

Elu rahulikus tempos

Kuigi autohuvilisena teab Indrek sõidukite hingeelust palju, hoiab ta kauge kaarega kihutamisest ja kiirusehullusest eemale. ,,Alates sellest, kui mul on load, siis olen pigem selline liikleja, kelle peas tiksub pidevalt, et sind oodatakse koju. Vahet pole, kas 15 või 30 minutit varem, tähtis on, et jõuad koju,’’ mõtiskleb Indrek tõsiselt.