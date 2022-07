Juba käärib? Väidetavalt ei meeldi Kim Kardashiani koomikust peikale just see aspekt tema kuulsa pruudi juures

Alles hiljuti teatas 28-aastane „Saturday Night Live'i“ staar, et ta soovib tulevikus kindlasti abielluda ja lapsi saada. Selline väljaütlemine on igati normaalne, kui tema uus pruut poleks korduvalt avalikult teatanud, et tema rohkem järglasi saada ei soovi. Kardashianil on nimelt neli last räppar Kanye Westiga ning tõsielustaar on olnud ka abielus juba kolmel korral.

Nüüd on USA väljaanneteni jõudnud aga kuuldus, et Davidson pole väga õnnelik selle üle, et tema pruut on meeletult kõhnemaks muutunud. Nimelt tunnistas Kardashian sel kevadel, et on ennast näljutanud, sest soovis iga hinna eest mahtuda Marilyn Monroe kuulsasse kleiti. Tõsielustaar mahtuski antud kleiti MET gala jaoks, kuid pärast seda on ta jätkanud kõhnumisega.

Väidetavalt on Davidson väsinud oma tüdruksõbra jaoks tekkinud iluideaalidest, mida ta ennastsalgavalt taga ajab. „Pete'ile ei meeldi see, kuidas Kim pidudel ja õhtusöökidel oma toitu taldrikul lihtsalt ringi liigutab. Ta tahaks, et Kim oskaks oma keha hinnata nii nagu see on,“ väidab allikas.

Väidetavalt on Kim võtnud eesmärgiks olla nullsuuruses ehk Euroopa standardite järgi suuruses 32. Kuid naise jaoks, kes sai tuntuks tänu oma kurvidele, on see pea võimatu missioon. Viimasel ajal on sahistatud, et tõsielustaar on lasknud oma kuulsa pepu volüümi vähendada selleks, et piitspeenikesemaks muutuda.