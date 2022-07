Anu Saagim: pärast Bitch’ide podcasti kuulamist on naised oma mehed maha jätnud

„See podcast on ikka meie elust, pisut võimendatult ja võib-olla kujutame mingeid asju ette, aga samas minu meelest taskuhääling on selline vabas vormis vestlus ja millest inimesed päriselt kodus teleka ees räägivad,“ ütles Anu.

„Selgus, et peale esimest BITCH’i podcast’i kuulamist on naised oma mehed maha jätnud,“ jätkas ta.

Naised rääkisid, et Ameerikas sõna bitch tähendab hoopis midagi muud, kui siin Eestis, kus sõnale on omistatud litsilik tähendus. „Bitch on Ameerikas pigem kompliment,“ ütlesid nad.