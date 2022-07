Idanaabrite modell ja telenägu Victoria Bonya on armuvalus. Alles jaanuaris teatas ta, et on kihlunud ühe välismaalasega, kuid praeguseks on nende suhe läbi saanud. Kihlus lõppes aga suure armudraamaga, mida tavaliselt oleme harjunud nägema seebiooperitest.