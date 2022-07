FOTOD | Mahavok tähistas 40. juubelit: vaata, kui võimsa kontserdi bänd sel puhul andis!

Padisel sündinud Mahavoki asutaja ja bändi juhi Heini Vaikmaa sõnul on Padise klooster loomulik valik eelkõige seetõttu, et omal ajal olid Padisel alustavale bändile olemas harjutamisvõimalused. „Palju on sellest ajast muutunud, sealhulgas on teatepulga üle võtnud uus põlvkond,“ ütles Vaikmaa, kelle tütar Anet Vaikmaa esineb koos Kare Kauksi tütre Ketter Oravaga (esinejanimi Kéa). Samuti on suure arengu läbi teinud laval nähtav visuaalne pool. „1982. aastal koosnes tipptasemel lavashow ju valgusmuusikast ja heal juhul lavatossust ja strobost. Laseritest ega läbipaistvast videoekraanist ei osanud keegi undki näha. Täna teeme oma toonased unistused teoks ja pakume oma muusika juurde ka väga vinget visuaalset poolt,“ ütles Vaikmaa.