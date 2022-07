Rõõmusõnumid! Jesper Parve ja Mari Ojasaar sõuavad abieluranda: pulmapidu peetakse Hiiumaal looduse rüpes

Jesper Parve ja Mari Ojasaare pulmad toimuvad 21. kuni 24. juulini. Peopaigaks on Pihla Inspiratsioonitalu, mis asub looduskaunis kohas Hiiumaal. Tegu on Jesperi ja Mari enda puhkemajaga.

Paar rõõmustab, et on saanud pulmapaiga ise üles ehitada. „Mis kogu selle päeva eriti ägedaks teeb, on see, et oleme saanud Mariga ehitada ise oma katedraali ning ka altari, kus abiellume,“ kirjutab Jesper 20. juuli Instagrami postituses.