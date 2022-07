TERAV KÜSIMUS | Kas laste ja lemmikloomade koht on õhtustel suveüritustel?

Pärdi päevade, Birgitta festivali, Nargenfestivali ja lavastusega „... ja Margus Nõkogude armeest“ seotud Tikerpuu tegi hiljuti sotsiaalmeediasse postituse, kus meenutas teatrihuvilistele, et laste ja loomade koht pole täiskasvanutele mõeldud etendustel. Tema sõnul on soovid väikelaste, imikute ja koertega teatris käia igapäevased nähtused.

„Kui nüüd arvatakse, et ma teen kogupereüritusi ning „Pipi Pikksukka“ ja ei luba last teatrisse, siis eksitakse rängalt. Minu ampluaa on teha kontserte ning õhtuseid etendusi täiskasvanutele. Ei ole kohane tulla beebiga etendusele, mis on nii sisu, vormi kui ka ajalise mahu poolest täiskasvanutele mõeldud,“ selgitas Tikerpuu.