Harukordne võimalus! Urissaare kantril esineb Grammy võitja

Laur Joamets pärineb muusikute perest ning armastuse kitarrimängu vastu sai ta oma isalt, Andres Joametsalt, kes on samuti kitarrist. Laur Joamets on tuuritanud maailmakuulsa kantrimuusiku Sturgill Simpsoniga ning samas koosseisus võitnud 2017.aastal parima kantrialbumi Grammy (Album „A Sailor’s Guide to Earth“).

Miksides ja ületades erinevaid žanripiire, toob LORE lavale segu metalist, grungest, bluusist ja rockist, segades need kokku elektrilisteks Ameerika hümnideks, milles on Nashville hinge ning ehtameerikalikku olemust. Lore on Urissaare kantri festivali laval laupäeval 20.augustil. See on harukordne võimalus, neid Eestis näha ja kuulda, mida ei saa mööda lasta.