Maailma ihaldatuim naine on taas vaba! Emily Ratajkowski läks abikaasast lahku

Emily avaldas 2020. aasta oktoobris, et on lapseootel. „Kui teatasime lapseootusest, oli kõigi esimene küsimus, kas me teame, kummast soost last sooviksime. Meile meeldib vastata, et me ei tea oma lapse sugu, kuni ta on kaheksateist ja selle meile ise teatavaks teeb,“ ütles ta toona.