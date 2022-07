Merylin Nau Eesti ettevõtetega koostööd teha ei soovi: minu jaoks on see igav, sorri!

„Ma ei taha. Mu ideed on nii suured, kuidas ma asju tahan teha. Brändid ei ole võimelised finantsiliselt kõigega kaasa tulema, on need samad igavad giveaway'd (loosimängud – toim). Ma ei taha vitamiinivett ja kotlette promoda. Minu jaoks on see igav, sorri! Mul on hetkel väga hea statistika. Ma ei taha seda ära rikkuda. Postitan seda, mis mulle meeldib. Ma pigem võtan vastu välismaa koostöid, mis on suurejoonelised,“ avaldas Nau.