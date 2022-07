„No see on ta töö...“ Mallukas pani alles ostetud kodu müüki, blogija on palganud üllatava maakleri

Eelmise aasta lõpus Kroonikale antud intervjuus tundus, et Mallukas on pärast Kardo Treimannist lahutamist lõpututest kolimistest tüdinenud. „„Tänavu olen elanud kokku suisa kolmes kohas. Viimases üürikorteris sattusin omanikuga nii põhimõttelisse konflikti, et hakkasin suures vihas kinnisvarakuulutusi läbi kammima ja sattusin sellele kohale siin,“ meenutas ta toona.

Nüüd selgitab ta, et on uus kodu on tema silmis veelgi kaunim kui praegune. Seetõttu läheb ka elamine müüki. Kuid kuulutusest selgub, et Malluka korterit on müümas maakler, kelle valik paneb kulme tõstma.