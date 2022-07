Kui palju!? Vene režiimi eest pagenud näitlejatar pani oma Tallinna esinemisele meeletu piletihinna

55-aastane Litvinova on Venemaal praegu põlu all. Kohe pärast Ukraina sõja puhkemist kolis ta ruttu Pariisi, kus ta resideerub siiani. Algselt väitis naine, et ta lendab Prantsusmaale selleks, et ravile minna, kuid õigepea mõistsid venelased, et armastatud staar on neile valetanud. Pärast seda on Litvinova mitmel korral avaldanud vastumeelsust sõja suhtes.