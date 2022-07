Kate Moss meenutab jubedat kogemust: ta oli 15-aastane, kui pidi oma rinnad paljastama

Metro kirjutab, et Moss jäi ühele moeskaudile silma, kui ta lendas New Yorgist Londonisse. Ta oli siis kõigest 14 aastat vana. Suur kuulsus saabus paar aastat hiljem, kui Moss oli ajakirja The Face kaanel. 90ndad olid supermodellide kuldaeg - tema kõrval kogusid kuulsust Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford ja Elle MacPherson.

Ta tundis end äärmiselt ebamugavalt ja otsustas, et targem on lahkuda. Ta pani riided selga, haaras oma asjad ja otsesõnu jooksis minema. Kuigi juhtum ehmatas teda, oli see ühtlasi ka õpetlik. Mossi sõnutsi teravdas see tema instinkte ja edaspidi oli tal lihtsam kärmelt otsustada, kui millegagi ei tasu tegemist teha.