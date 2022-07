Musklimees Dolph Lundgren naudib armuõnne endast pea 40 aastat noorema norralannaga

Eelmisel kuul võis neid aga näha filmi „Minions: Rise of Gru“ esilinastusel. Kanti sarnaseid kollaseid kostüüme. Ülejäänud kaks neiut pole Emma kooliõed, vaid hoopis Dolphi tütred. Greta on 20-aastane ning Ida 26.

Dolph ja Emma tutvusid 2019. aasta suvel, kihluti aastake hiljem. „Tunnen, et olen väga õnnelik, et minu vanuses on mul keegi selline kui Emma,“ pihtis Dolph väljaande Muscle and Health veergudel. „See on mu elu muutnud.“