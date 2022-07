Üle 40 euro tunnis ei kõneta! Suurbritannia lennujaamades haigutab just ühel ametikohal tühjus

The Sun kirjutab, et täna oli ohtralt probleeme Londoni Gatwicki lennujaamas. Inimesed ootasid pagasilindi ääres, aga kohvreid ei tulnudki. Paljud lõid käega. See aga tähendas, et hiljem oli lennujaamas vedelemas kuhjade viisi kohvreid, mida tuleb omakorda sorteerima hakata, et need siis lõpuks ikkagi õigete reisijate kätte toimetada.