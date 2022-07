LÕBUS KLÕPS | Pulmadest väsinud Ben Affleck jäi mesinädalatel Pariisi turistilaeval tukkuma

Jennifer teatas rõõmsast uudisest oma veebilehel On The JLo. Fännid olid ülimalt elevil, kui märkasid, et popstaar avaldas oma kodulehel uudiskirja uue perekonnanimega. „Armastusega, proua Jennifer Lynn Affleck,“ kirjutas ta teadaande lõppu. Ajakirja Page Six andmetel plaanivad Jennifer ja Ben pulmi kahe nädala pärast suuremalt tähistada – neil on palju sõpru, keda Las Vegases kohal ei olnud.