Tesla omanik ja asutaja Elon Musk on tegus mees – alles hiljuti tuli välja, et ta oli ühe oma ettevõtte tegevjuhiga saanud salaja kaksikud. Nüüd on ilmnenud, et mehel oli väidetavalt afäär Google'i kaasasutaja abikaasaga, mille tõttu paar lahku läks. Musk aga eitab afääri ja sõnab, et midagi sellist pole toimunud.